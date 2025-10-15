Пугачева продолжает зарабатывать в России

Певица Алла Пугачева, уехавшая из страны после начала спецоперации, продолжает зарабатывать в России, получая пенсию больше ста тысяч и доход по вкладам. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, пенсия артистки складывается из базовой части, выплат за звание народной артистки и за государственную награду. Ежемесячно Пугачева получает около 105 тысяч рублей.

«В сумме за год — более 1,2 млн рублей только одна пенсия, без процентов. Деньги Примадонна сначала копит на банковских счетах, а потом выводит за границу. Одна из транзакций, к примеру, была на 46 млн рублей», — пишет Shot.

Напомним, что после начала спецоперации певица Алла Пугачева вместе с мужем и детьми уехала из России. В октябре 2022 года она опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами».

Недавно артистка дала скандальное интервью, в котором заявила, что не собиралась уезжать из России, но Родина ее «предала».