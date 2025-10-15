Разводы, смерть мужа, новые работы: как живет Анна Ардова

Заслуженная артистка РФ Анна Ардова продолжает творческую деятельность в России. News.ru рассказал, что известно о ее личной жизни и высказывалась ли она о специальной военной операции.

Личная жизнь

Ардова родилась 27 сентября 1969 года в Москве в семье актеров. Поступила в ГИТИС с пятой попытки, который окончила в 1995 году. Всего за карьеру приняла участие более чем в 90 картинах, в том числе «Дети Арбата», «Персона нон грата», «Женская лига», «Одна за всех», «Соседи по разводу», «Последний из Магикян» и других.

Первым супругом Ардовой был заслуженный артист РФ Даниил Спиваковский, однако вместе они прожили лишь около года. После этого знаменитость встречалась с коллегой Сергеем Соколовым: их отношения закончились после беременности актрисы. Ардова родила дочь Софию, в воспитании которой Соколов не участвовал.

Еще во время беременности за артисткой стал ухаживать другой коллега — Александр Шаврин. В 1997 году пара поженилась, а в 2001 году в их семье родился сын Антон. И София, и Антон в итоге встали актерами.

В 2017 году Ардова и Шаврин развелись. В том же году экс-супругой Ардовой умер от рака. В 2022 году актриса вышла замуж за коллегу Дениса Парамонова.

Что говорила Ардова о спецоперации

После начала спецоперации Ардова опубликовала совместное заявление с рядом коллег, которого уже нет в социальных сетях. В том посте она заявила, что «не хочет новой войны», чтобы «гибли люди».

«Мы призываем всех, от кого это зависит, все стороны конфликта остановить вооруженные действия и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности — человеческой жизни», — написала она.

Чем сейчас занимается Ардова

Сейчас Ардова продолжает творческую деятельность и задействована в пяти постановках. Кроме того, в 2025 году вышли две комедии с участием актрисы — «Пожить как люди» и «Афоня». В ближайшее время на экраны выйдут новые ленты с артисткой: «По-братски», «Туман», «Близкое счастье», «Анна К» и «Хозяйка гостиницы».

Ардова недавно признавалась, что на самом деле очень труслива. Она рассказала, что ей страшно делать что-либо в первый раз. При этом она сама не знает, как ей удается преодолевать себя.