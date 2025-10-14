Суд снова оставил без движения иск к Пугачевой от ветерана Афганистана

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск к певице Алле Пугачевой от ветерана Афганистана Александра Трещева. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно иску, Трещев хотел взыскать с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей. При этом, ранее он отправил аналогичный иск в Савеловский суд Москвы и в Тверской райсуд — первый также оставил иск без движения, а второй возвратил его, как направленный в неверную инстанцию. Четвертый аналогичный иск ожидает решения в Одинцовском суде Подмосковья.

«Четырнадцатого октября 2025 года вынесено определение об оставлении заявления без движения», — сказано в материалах Пресненского суда.

Напомним, что поводом для иска, по словам Трещева, стало то, что Пугачева оскорбила российскую армию, а также восхваляла Джохара Дудаева в одном из своих интервью. Мужчина также добавил, что после взыскания штрафа с Пугачевой он хочет оставить себе только 1 рубль, а остальные деньги направить в бюджет России.