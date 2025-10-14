В отношении певицы Аллы Пугачевой проводится расследование по подозрению в связях с иностранными спецслужбами. Об этом 14 октября сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в интервью RT. По его словам, внимание к Пугачевой связано с ее недавним интервью, которое, предположительно, было организовано при участии британских спецслужб. Бородин подчеркнул, что соответствующие обращения были направлены в адрес российских правоохранительных органов.

«Мы в отношении Пугачевой сейчас проводим расследование. Полагаем, что она имеет связь с иностранными спецслужбами. И я допускаю, что ее последнее интервью было организовано спецслужбами Великобритании», — заявил Бородин, пишет RT.

Он также добавил, что, по некоторым данным, певица могла получить за участие в интервью около двух миллионов долларов от Михаила Ходорковского (признан иноагентом). Кроме того, глава ФПБК подчеркнул, что организация не раз обращалась с просьбой признать артистку иностранным агентом и инициировать проверку по статьям, связанным с оправданием терроризма.

Как отметил Бородин, ФПБК направлял ряд обращений в Генеральную прокуратуру с призывом возбудить уголовное дело в отношении Пугачевой. В частности, речь шла о ее публичных заявлениях, которые, по мнению организации, могут подпадать под уголовное преследование за оправдание терроризма.

Ранее глава ФПБК обратился к генеральному прокурору России Александру Гуцану с официальным запросом о проверке деятельности Аллы Пугачевой. В письме содержалось требование установить, ведет ли артистка политическую деятельность в интересах иностранных структур. На момент публикации официальный ответ прокуратуры отсутствует.