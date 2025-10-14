На день рождения провокационного блогера никто не пришел

Вечеринка, организованная звездой провокационных роликов Александром Пистолетовым, сорвалась в связи с тем, что не удалось продать билеты на нее, пишет Telegram-канал SHOT.

© скрин видео

По данным канала, блогер решил организовать вечеринку по случаю своего 54-летия. Мероприятие должно было пройти на арт-площадке в Москве с вместимостью до 100 человек.

Пистолетов обещал показать шоу, исполнить треки, выпрыгнуть из огромного торта, пригласить Машу Галактику, Юру Хованского. Стоимость билета составляла 3,5 тыс. рублей.

Вместе с тем, отметили журналисты, билеты на шоу с отметкой 18+ не продавались. В свете этого, актер принял решение отменить мероприятие.

Александр Пистолетов известен по своим провокационным роликам и шоу эротического содержания. Блогер также участвовал в поединке в лиге Pop MMA в рамках проекта Epic Fighting.