Рэпер Моргенштерн после рехаба признался, что ежедневно "говорит с Создателем"

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) рассказал в своем телеграм-канале, что каждый день просит у Создателя сил и энергии.

В январе этого года музыкант лег в рехаб в Израиле. Он заявил об амбициозных планах провести трезвым как минимум весь 2025 год. После выхода из клиники рэпер отправился в тур.

Моргенштерн отметил, что "говорит с Создателем", чтобы дарить на концертах "радость, тепло и хорошие мысли".

"По ходу работает. Такой контракт мне нравится больше", – заключил музыкант.

Его поддержала блогер Айза Анохина, сообщает "Радио 1" со ссылкой на ее телеграм-канал.

Девушка написала, что радуется трезвой жизни музыканта, и отметила, что это счастье – выбраться из "жестоких и безжалостных рук зависимости", а также пожелала рэперу терпения и сил. Айза добавила, что ей радостно, что тысячи подростков смотрят на рэпера и следуют его примеру.

Ранее Моргенштерну предъявили обвинение в уклонении от обязательств иностранного агента. Его адвокат Сергей Жорин заявлял, что артист не признает вину, поскольку считает свое включение в реестр незаконным и необоснованным.

Кроме того, на имущество рэпера наложен арест, а сам Моргенштерн объявлен в федеральный розыск.