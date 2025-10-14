Охранник «Крокус Сити Холла» подал в суд на Киркорова

Охранник концертного зала «Крокус Сити Холл», уничтоженного в результате теракта в 2024 году, Александр Короткий подал в суд на певца Филиппа Киркорова, он требует два миллиона рублей и публичные извинения за то, что артист сбил его с ног во время юбилейного концерта Ани Лорак. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Уточняется, что инцидент произошел еще 27 сентября 2023 года. По словам Короткого, Киркоров хотел провести за кулисы знакомых, но охранник попросил его подождать. Певца такое развитие событий не устроило и он толкнул мужчину, в результате чего он упал со сцены. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, а также происходящее видел другой сотрудник «Крокус Сити Холла».

Короткий написал заявление в полицию, но дальше вызова и объяснений дело не пошло. При этом адвокат Киркорова уверял, что певец договорился с пострадавшим и конфликт исчерпан. Однако, по словам охранника, он не видел ни певца, ни адвоката, а все компенсации ограничились официальным больничным.

Теперь же Короткий подал иск против Киркорова в Красногорский городской суд. Пострадавший требует компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью в размере двух миллионов рублей и публичных извинений. Согласно информации Mash https://t.me/mash/68612, певец предлагал мужчине решить все мирно и заплатить один миллион рублей, но он отказался.