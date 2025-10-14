Жена Брюса Уиллиса заявила, что его дети уже скорбят по отцу

Супруга голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг в пятницу, 10 октября, рассказала, что дочери артиста, 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин, уже скучают и скорбят по своему отцу.

© Вечерняя Москва

Женщина отметила, что Уиллис из-за болезни пропускал важные этапы в жизни и взрослении своих детей.

— Они (дочери — прим. «ВМ») скорбят. Они очень скучают по своему отцу. Он пропускает важные этапы. Это тяжело для них. Но дети стойкие, — рассказала Хеминг.

Супруга актера также выразила сомнение в том, что она и дочери смогут «прийти в себя» после того, как столкнулись с болезнью отца. По словам женщины, раньше ей было неприятно слышать обсуждения недуга мужа. Она подчеркнула, что люди не понимают, через что сейчас проходит семья, передает Vogue.

27 сентября СМИ сообщили, что 47-летняя Эмма Хеминг испытывает огромное давление со стороны старших дочерей Уиллиса из-за того, что она получила право распоряжаться его наследством, которое оценивается в 250 миллионов долларов (20,2 миллиарда рублей — прим. «ВМ»). По данным журналистов, до своей болезни Уиллис всегда отвечал за финансы, а теперь эту ответственность взяла на себя его супруга.