Жена Брюса Уиллиса заявила о скорби ее детей по актеру

Жена американского актера Брюса Уиллиса модель Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что ее дочери скорбят по отцу. Об этом она сообщила в интервью Vogue.

Эмма и Брюс поженились в 2009 году. Пара воспитывает двух дочерей — 13-летнюю Мэйбл и 11-летнюю Эвелин. Уиллис оставил Голливуд весной 2022 года из-за прогрессирующей деменции.

По словам Эммы, дети хорошо справляются с ситуацией, несмотря на то, что им очень сложно. «Они скорбят и очень скучают по отцу. Он пропускает важнейшие моменты их взросления, и для них это тяжело», — заявила супруга актера.

Ранее сообщалось, что в семье Уиллиса назревает борьба за наследство в размере 250 миллионов долларов.