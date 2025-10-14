«Уже места не осталось»: Киркоров рассказал о своих татуировках

Народный артист России Филип Киркоров, рассказал о том, что не планирует делать новые татуировки.

Он объяснил, что у него на теле «уже места не осталось» для новых наколок, добавив, что всегда обращался к одному проверенному мастеру.

— Я говорю, некуда уже. Все! Где возможно и невозможно — уже все. Места все заняты, — передает слова певца Пятый канал.

Киркоров попал в больницу из-за инцидента на концерте в Санкт-Петербурге: на артисте загорелась куртка во время перформанса с фейерверками. Певец получил ожог руки, он просил поклонников не беспокоиться из-за этого, однако рана оказалась серьезной.

Поклонники певца среди прочего начали переживать о состоянии здоровья артиста, поскольку он резко сбросил вес. Однако артист опроверг все слухи и рассказал, что чувствует себя хорошо. Позже он впервые показал ожог на руке, который получил от пиротехники во время концерта.

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что последствия для здоровья у артиста могут быть очень серьезными.