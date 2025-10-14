Долина допустила свое участие в «Интервидении»

Певица Лариса Долина заявила, что могла бы стать представительницей России на «Интервидении», если бы получила такое предложение. Об этом артистка рассказала Telegram-каналу «Абзац».

Конкурс «Интервидение» прошел в Москве 20 сентября 2025 года. В конкурсе приняли участие представители более чем двадцати стран. От России выступил певец Ярослав Дронов (Shaman) - он попросил не оценивать его выступление, заявив, что не хочет претендовать на победу из соображений гостеприимства.

Первое место на «Интервидении» занял артист из Вьетнама Дык Фук. Второе место досталось группе из Киргизии Nomad, третье - певице из Катара Дане Аль-Мир.

Корреспондентка «Абзаца» побеседовала с Долиной во время концерта, посвященного Всероссийскому дню отца. Она спросила, согласилась ли бы певица поучаствовать в «Интервидении».