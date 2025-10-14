«Разгромили в пух и прах»: Садальский о Вайкуле
Актер Стас Садальский заявил, что певицу Лайму Вайкуле нельзя назвать «беглянкой», поскольку она родилась и выросла не в России. Об этом сообщает Starhit.
Ранее Вайкуле столкнулась с критикой после того, как анонсировала большое шоу в Грузии. В соцсетях ее называли «беглянкой» и отмечали, что она давно не поет сама, а лишь выступает под фонограмму. Садальский при этом не согласен с такими заявлениями.
Он также добавил, что все билеты на шоу исполнительницы распроданы. Кроме того, Садальский считает, что если Вайкуле приедет в Москву, то и там на ее выступление будет спрос.