«Разгромили в пух и прах»: Садальский о Вайкуле

Актер Стас Садальский заявил, что певицу Лайму Вайкуле нельзя назвать «беглянкой», поскольку она родилась и выросла не в России. Об этом сообщает Starhit.

Ранее Вайкуле столкнулась с критикой после того, как анонсировала большое шоу в Грузии. В соцсетях ее называли «беглянкой» и отмечали, что она давно не поет сама, а лишь выступает под фонограмму. Садальский при этом не согласен с такими заявлениями.

«Шоу Лаймы в Грузии состоится 5 декабря, а ее освистали и назвали позорницей. Беглую артистку разгромили в пух и прах. Откуда она беглая-то? Она как жила в Латвии, так и живет…», — заявил актер.

Он также добавил, что все билеты на шоу исполнительницы распроданы. Кроме того, Садальский считает, что если Вайкуле приедет в Москву, то и там на ее выступление будет спрос.