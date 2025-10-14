От юмориста к певцу: творческий путь и личная жизнь Тимура Родригеза

Сегодня бывший резидент Comedy Club Тимур Родригез празднует свой день рождения. Чего добился к 46 годам артист на сцене и в жизни, разбиралось издание «СтарХит».

Тимур Керимов появился на свет в Пензе в семье актера кукольного театра и учительницы немецкого и английского, и вспоминал, что всегда любил выступать, а пел с самого раненного детства.

«В 10-м классе на каком-то концерте мы исполняли песню «Замыкая круг». И я решил постараться спеть чуть моднее. У меня получилось. И тогда на меня все посмотрели, как на выскочку. А я понял, что зря все эти годы не пел на сцене и теперь определенно стоит этим заняться», — делился артист.

В детстве и юности будущий стендапер занимался легкой атлетикой, танцами, пел в хоре, а также работал вожатым в молодежной еврейской организации «Сохнут». При этом, выбирая профессию, он поступил не в театральный институт, а на факультет иностранных языков педагогического вуза, в стенах которого познакомился с Павлом Волей и начал играть в КВН.

Москва и стремление к музыке

Перебравшись в итоге в Москву, Тимур Керимов нашел подработку на «Хит FМ», где и получил свой псевдоним Родригез. А затем в его жизни появился Comedy Club. Телепроект превратил его в юмориста, но Родригез продолжал стремиться к карьере певца.

«Я слышал, как люди говорят: «Чувак, что ты здесь делаешь? Тебе нужно заниматься музыкой», — и тем больше понимал, что моя изначальная мечта, от которой я на время отказался, согласившись быть членом прекрасной команды Comedy, не должна храниться к коробочке», — пояснял он в одном из интервью.

В 2009 году Родригез приступил к записи сольного альбома, и вскоре свет увидел его сингл «Слушай свое тело». Через год он выпустил хит «Увлечение» вместе с Ани Лорак. Затем певец представил композиции «Лучше не будет», Welcome to the night и «Я верю в твою любовь». Параллельно принял участие участия в шоу «Один в один!», где перевоплощался в Майкла Джексона, Рэя Чарльза и даже в Людмилу Гурченко.

Среди музыкальных успехов Родригеза — треки «Глубина», «Ты — та», дуэт с Григорием Лепсом «Спасибо». В качестве ведущего в 2021 зрители могли видеть шоумена в программе НТВ «Шоумаскгоон», а потом и в «Ярче звезд» на ТНТ.

Личная жизнь

Переехав в Москву, Тимур Родригез встретил Диану Соловьеву. Они жили вместе и даже завели собаку, но девушка так и не дождалась предложения руки и сердца. Спустя три года артист с головой окунулся в корпоративы, и она почувствовала себя ненужной.

«Когда Ди сказала, что им нужно расстаться, он обнял ее и… расплакался. Ответил, что она останется для него близким человеком и может рассчитывать на его помощь.Через пару дней она позвонила ему, решила, что совершила ошибку, хотела вернуться, а он не с первого раза и к телефону подошел, потому что был клубе. А потом очень сухо поговорил. Диана даже подумала, что его слезы и обещания могли быть лишь актерской игрой», — вспоминала подруга Дианы Наталья.

В 2006 году резидент Comedy познакомился с Анной Девочкиной, которая на тот момент понятия не имела, кто он такой. Тимур Родригез красиво ухаживал за девушкой, а предложение ей сделал на вершине вулкана Этна. В этом браке, который длился 16 лет, родились сыновья Мигель и Даниэль.

Однако в 2023 году Родригез заявил, что они с женой разводятся.

«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей», — сообщил Родригез в соцсетях.

Позднее выяснилось, что шоумен уведомил жену о том, что им нужно расстаться, по телефону, когда они «находились в разных местах». После чего решил, что имеет право начать новые отношения, о которых жена узнала только после возвращения домой.

Родригеза все чаще начали видеть на премьерах и презентациях в компании звезды «Клуба» Кати Кабак. А весной 2024 года они вместе отправилась в круиз по городам Турции. Затем выяснилось, что Катя Кабак развелась с мужем, от которого родила дочь, Тимур Родригез также оформил развод.

Напомним, что в октябре стало известно, что телеведущий и музыкант Тимур Родригез подал иск в суд, добиваясь пересмотра алиментного соглашения, заключенного ранее с бывшей женой. По мнению источников в окружении пары, Родригез, «практически не глядя, подписал у нотариуса все необходимые бумаги», а теперь понял, что «попросту не тянет» перечислять ежемесячно 1,5 миллиона рублей на детей и около 500 тысяч на содержание бывшей жены.