Монеточка* порассуждала о возвращении в Россию

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка (признана Минюстом РФ иностранным агентом), заявила, что начала привыкать к жизни в после переезда в Европу из-за начала специальной военной операции (СВО). Об этом она рассказала в интервью YouTube-проекту Drama Queens.

Артистка напомнила, что уехала из РФ, будучи беременной первым ребенком, так что ее дети ни разу не были в России. Елизавета надеется, что они когда-нибудь посетят ее родину в будущем.

«Насчет нас с мужем я уже не так уверена. Хотя ладно, уверена, меня часто обвиняют в несвоевременном оптимизме. Внутри есть уверенность, что у меня еще обязательно будет концерт и в Москве, и в Киеве, и в Казахстане», — сказала она.

Ранее стало известно, что певице Монеточке, которая в 2022 году переехала с супругом в Литву, запретили въезд в Сербию, Турцию и ОАЭ за антироссийские высказывания.