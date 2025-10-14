Киркоров ответил Пригожину на критику протеже: «Пусть кукарекают»

Народный артист России Филипп Киркоров признался в беседе с «Пятым каналом», что не обижается на продюсера Иосифа Пригожина за критику его протеже – Марго (Маргарита Овсянникова – настоящее имя).

Киркоров объяснил, что Пригожин всегда был «рупором всех событий» и высказывал свое мнение по всем вопросам. Продюсер раскритиковал песню Марго и Lil Pump «Кукареку». Он прокомментировал трек словами: «Вы будете ходить и кукарекать? Вы что, петушки что ли?».

«Детки тоже кукарекают, и ничего плохого в этом нет. Пусть кукарекают. Лучше, чем бегать по подворотням», — ответил Киркоров.

Народный артист добавил, что каждый может иметь собственное мнение. Однако он подчеркнул, что на данный момент Марго возглавляет чарты, много работает и готовит новые хиты.

«Мне даже она напоминает молодую Мадонну. Потому что в Мадонну по большому счету никто не верил. Она же такая певица, как Уитни Хьюстон, не бог весть какая красавица. Но она своим трудом взяла измором и покорила весь мир. У Марго очень много общего с Мадонной», — заявил певец.

Киркоров добавил, что его 12-летняя дочь Алла-Виктория является фанаткой Овсянниковой. По словам певца, у протеже также есть поклонники среди детей «высокого начальства».