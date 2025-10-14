«Люди заигрываются»: Емельянов объяснил, зачем звезды скрывают личную жизнь

Звезды стараются скрывать личную жизнь по разным причинам, в том числе и желая оставаться секс-символом, однако иногда они «заигрываются». Об этом заявил генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов, слова которого цитирует Telegram-канал «Звездач».

По мнению Романа Емельянова, часть звезд с подачи своих продюсеров хочет оставаться «секс-символом до последнего», демонстрируя, что они свободны, и кто-то из поклонников может стать их второй половиной.

«Кто-то бережет свой личный мир, потому что работа артиста — это постоянное харканье кровью на публике. Ты постоянно оголяешься перед большой аудиторией и тебе хочется сохранить свой маленький потаенный мир и побыть самим собой», — рассказал генеральный продюсер «Нового Радио» на конкурсе «Музыкастинг 8.0».

При этом, по его словам, есть и те, кто делает на личной жизни пиар, «вынося все наружу».

«Очень часто семьи рушатся из-за этого. Люди заигрываются, не только на публике, но и дома, а это опасная история», — констатировал Емельянов.

Напомним, что в нынешнем году ряд российских звезд пережил развод, в их числе известный шеф-повар Константин Ивлев, телеведущий Дмитрий Дибров и актриса Яна Кошкина. В октябре в СМИ появилась информация о решении жены рэпера Джигана (Денис Устименко-Вейнштейн), блогера Оксаны Самойловой также подать на развод.