Стало известно, кому может достаться наследство покойного Бедроса Киркорова

18 марта этого года скончался эстрадный исполнитель Бедрос Киркоров. Отцу певца, актера и народного артиста России Филиппа Киркорова было 92 года. Недавно в прессе писали, что за это время никто из родственников покойного к нотариусу не приходил. Заявлений о вступлении в наследство еще не было.

Журналисты издания «СтарХит» обратились за комментарием к адвокату Филиппа. Беседуя с представителями прессы, Александр Добровинский эту новость подтвердил. Он сообщил, что это сугубо личное решение исполнителя.

«Это решение Филиппа Киркорова. Это его личная жизнь и его отношение с его обожаемым отцом», — заявил юрист.

Александр процитировал слова, сказанные Филиппом на поминках Бедроса. Киркоров тогда заявил, что самое главное наследство его отца — это «память о самом светлом и самом благородном человеке».

Добровинский также пояснил, кому может достаться имущество покойного Бедроса Киркорова. По его словам, если Филипп не подаст заявление о вступлении в наследство, все перейдет в собственность государства.