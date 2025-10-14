Продюсер Пригожин рассказал, кто в первую очередь рушит звездный брак

Известные российские пары пережили череду разводов осенью 2025 года.

Музыкальный критик и продюсер Иосиф Пригожин назвал основные причины разрывов между звездными супругами.

— Две творческие личности в одном браке начинают друг друга съедать. Кто-то всегда пытается перетащить одеяло на себя. У кого-то амбиций больше, другому не хватает их, чтобы достичь тех же высот, что и партнер. И такой дисбаланс начинает постепенно разрушать крепость под названием брак, — объяснил он.

Продюсер обратил внимание на роль средств массовой информации, утверждая, что распространение непроверенных слухов усугубляет напряженность в отношениях звездных пар и провоцирует разводы.

Пригожин также предположил, что зачастую сами знаменитости тоже подливают масла в огонь, надеясь на хайп, но он, по мнению продюсера, приводит к разводам, сообщает Общественная Служба Новостей.

Шеф-повар Константин Ивлев расстался со своей молодой женой Валерией Куденковой после четырех лет брака. Они познакомились, когда девушка училась в университете, а сыграли свадьбу в День всех влюбленных. Ради Валерии знаменитый шеф ушел от жены, с которой прожил 20 лет в браке. «Вечерняя Москва» вспоминает историю любви Ивлева и Куденковой.