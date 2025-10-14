Певица Вера Брежнева выступила за границей и получила в свой адрес немало критики и насмешек из-за фальшивого вокала. Пользователи Сети отметили, что раньше артистка пела гораздо лучше. А продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, что экс-солистка «ВИА Гры» просто обленилась, ведь основные деньги ей теперь могут приносить не концерты, а богатый спонсор.

Дворцов поделился, что раньше вокальные способности Брежневой не ставили под сомнения. А теперь же она фальшивит в своих же песнях. По мнению продюсера, это произошло из-за отсутствия интереса к музыкальной деятельности.

«Да, раньше она обладала впечатляющими вокальными способностями, потому что, насколько я помню, ее концерты собирали многомиллионную аудиторию, сотни тысяч человек приходили ее послушать, и в капустниках в разных участвовала. В общем, была востребована. Скорее всего, она немножко обленилось, я бы сказал так. Энтузиазм пропал к музыкальной деятельности», — рассказал продюсер.

По словам Сергея Дворцова, из-за отъезда из России и критики СВО Брежнева лишилась больших концертов. Теперь она может рассчитывать только на небольшие выступления и низкие гонорары.

«Таких денег, которые она зарабатывала в России, сейчас там у нее нет. Выступлений стало меньше раза так в 2−3. Если они есть, то намного меньше. Гонорар за выступление за границей сейчас, я думаю, 1−2 млн рублей максимум», — поделился Дворцов.

Однако даже такого заработка Вере может быть достаточно, так как после развода с Константином Меладзе она могла уже наладить личную жизнь. Такое предположение высказал продюсер.

«Скорее всего, нашла себе нового мужчину после развода с Меладзе, потому что ей нужна мужская поддержка, опора, денежный эквивалент, спонсирование. Поэтому, я думаю, что есть какой-то спутник, который ее там и поддерживает финансово», — заявил Сергей Дворцов.

