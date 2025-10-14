Джареда Лето заметили с девушкой на фоне скандала о домогательствах

Голливудского актера и музыканта Джареда Лето заметили с новой подругой на фоне скандала о домогательствах. Папарацци засняли артиста в компании 43-летней модели Софии Бутеллы, об этом сообщает Газета.Ru.

На опубликованных в сети снимках, пара прогуливалась по побережью держась за руки. Знаменитости были одеты в спортивную одежду.

София Бутелла алжирско-французская танцовщица, модель и актриса. В молодости она снималась в видеоклипах Мадонны, Рианны, Мэраи Кэри, Джастина Тимберлейка и Бритни Спирс. В 2012 году София получила главную роль в фильме «Уличные танцы 2», где сыграла девушку по имени Ева, которая обучила героя картины латиноамериканским танцам и помогла ему выиграть танцевальный турнир.

Также Бутелла снималась в таких фильмах, как «Kingsman: Секретная служба», «Мумия», «451 градус по фаренгейту», «Мятежная Луна: Дитя огня».

