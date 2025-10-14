Скорбящая Алла Пугачева выступила с пронзительным признанием

Сегодня, 14 октября, свой день рождения отметил бы знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин. Прославленному кутюрье исполнилось бы 62 года.

Однако модный дизайнер умер 2 мая 2023 года. Прославленный кутюрье боролся с онкологическим заболеванием. Интересно, что о его смертельно опасном недуге рассказал общественности певец Иосиф Кобзон. Который, в свою очередь, сражался с аналогичным заболеванием, причем совершенно этого не скрывал.

По такому случаю на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Алла Пугачева опубликовала фотографию Валентина Юдашкина и коротко написала: "Ты всегда в моем сердце". Это пронзительное признание Примадонна сопроводила красным сердечком.

В комментариях отметилось множество комментаторов, в том числе и представителей отечественного шоу-бизнеса. Не секрет, что Валентин Юдашкин не только много работал, но и дружил со знаменитостями. Они даже принимали участие в его модных показах. Интересно, что публикацию Аллы Пугачевой лайкнула ее так называемая заклятая подруга София Ротару.

Кстати, не менее душераздирающее послание направила Валентину Юдашкину его вдова Марина. Она написала: "Я смотрела, как ты полетел за своими мечтами, я дала тебе крылья, но я осталась позади, ты ушел, и время ушло тоже, но я все еще жду у двери и что твои шаги коснутся пола, и тогда даже боль начнет утихать. Но моя любовь все еще одинока и все еще боюсь! С Днем Рождения, любимый".