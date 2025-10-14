«Страсти кипят»: Валерия о здоровье Пригожина и скандалах на шоу

Певица Валерия дала интервью по случаю участия в шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Как сообщает Starhit, она рассказала о здоровье своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина, а также о скандалах на передаче.

Валерия отметила, что с интересом смотрит шоу, а страсти там порой «такого накала», что участникам трудно сдерживать себя. Говоря о ссоре музыканта Сергея Лазарева с фониатором Львом Рудиным, артистка отметила, что Лазарев может остро и бурно реагировать, когда видит несправедливость. При этом самой Валерии не пришлось с кем-либо спорить — «только если в шутку».

Также певица рассказала, что ей удается влиять на Пригожина и заставлять его худеть. По словам артистки, он «достаточно сбросил за лето».

«Когда у него есть возможность, он с удовольствием присоединяется к моим спортивным увлечениям — ходит со мной в тренажерный зал, гуляет пешком. Он молодец! Правда, не всегда у него это получается. Когда дела засасывают, ему порой трудно выделить время на спорт, ему кажется, что он что-то полезное пропустит», — сказала Валерия.

Кроме того, певица призналась, что несмотря на свой опыт, не может избавиться от волнения перед выступлениями. Она отметила, что с годами у артистов растет ответственность, поскольку они не имеют права на ошибку.