Частный берег Киркорова на Москве-реке пытаются отсудить

У российского певца Филиппа Киркорова пытаются отсудить частный берег на Москве-реке. Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в Telegram-канале Mash.

© Вечерняя Москва

Артист приобрел береговую полосу общего пользования еще 11 лет назад. Тогда он оформил ипотеку, за которую до сих пор платит. За это время Киркоров успел построить на территории теннисный корт, качели, несколько домов.

Позже выяснилось, что в 2003 году несколько человек незаконно приватизировали прибрежную территорию. Это послужило основанием для жалобы — саратовский бизнесмен Глеб Рыськов обратился с претензиями в Красногорский городской суд.

Предприниматель требует признать сделку певца незаконной, а также снести все постройки. Кроме того, по закону береговая полоса — тоже федеральная собственность, уточнили в публикации.

Недавно на российскую певицу Аллу Пугачеву пожаловались в Генпрокуратуру РФ — причиной стал плавучий пирс на даче артистки под Солнечногорском. Инициатором проверки выступил также Рыськов — он активно настаивает на сносе данного сооружения.