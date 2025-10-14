«Ужасно раздражало»: за что Пугачеву уволили из известного ансамбля

Певица Алла Пугачева была уволена из известного в СССР музыкального ансамбля Олега Лундстрема за профнепригодность и «достаточно склочный» характер. Об этом рассказала News.ru дочь певца Валерия Ободзинского Валерия.

По ее словам, сам Олег Лундстрем объяснял, что Алла Пугачева «не ансамблевая» артистка.

«В 1960-е годы Аллу Пугачеву уволили за профнепригодность из ансамбля. И характер у нее уже тогда, по воспоминаниям коллег, был достаточно склочным. Ее ужасно раздражало, если чьи-то заслуги признавали», — пояснила Ободзинская.

При этом музыканты ансамбля, где начинал карьеру и ее отец, вспоминали, что Пугачевой долго не удавалось найти место в популярных коллективах, и она «приходила, потерянная» и жаловалась. Однако затем артистке удалось «пристроиться» в группу «Веселые ребята», пояснила дочь певца Валерия Ободзинского.

Напомним, что после начала спецоперации Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинула Россию, а недавно оказалась в центре скандала после интервью, в котором попыталась обелить чеченского сепаратиста и террориста Джохара Дудаева, и заявила, что Родина ее «предала».