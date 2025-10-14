Филиппа Киркорова обвиняют в незаконном приобретении берега на Москве-реке

Певца Филиппа Киркорова обвиняют в незаконном приобретении частного берега на Москве-реке. Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов пытается через суд признать эту территорию общественной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Киркоров взял берег в ипотеку еще в 2014 году, причем выплачивает ее до сих пор. За 11 лет на территории появились теннисный корт, дома, качели, и все это ограждено забором. Однако, как отмечает Mash, в 2003 году эта зона была незаконно приватизирована, и на основании этого берег теперь пытаются отнять у Филиппа.

Рыськов обратился в Красногорский городской суд с требованием признать сделку недействительной. Предпринимать хочет на этой территории организовать место для москвичей. В его планах сделать там пляжную зону с навесами и фудкортами. Однако пока собственником берега является Киркоров, а, следовательно, это невозможно.

Сам Филипп Киркоров эту информацию пока никак не прокомментировал.

