У Харламова появился новый бизнес

Комик и креативный продюсер юмористического проекта Comedy Club Гарик Харламов открыл агентство маркетинговых и ивент-услуг под названием «Зона комфорта». О том, что у шоумена появился новый бизнес, сообщает РБК.

По словам представителя Харламова, агентство будет заниматься как частными заказами, в том числе свадьбами и юбилеями, так и крупными корпоративными мероприятиями.