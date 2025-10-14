У Харламова появился новый бизнес
Комик и креативный продюсер юмористического проекта Comedy Club Гарик Харламов открыл агентство маркетинговых и ивент-услуг под названием «Зона комфорта». О том, что у шоумена появился новый бизнес, сообщает РБК.
По словам представителя Харламова, агентство будет заниматься как частными заказами, в том числе свадьбами и юбилеями, так и крупными корпоративными мероприятиями.
«Мы хотим делать события, после которых остаются приятные эмоции, а не ощущение, что тебя выжали как лимон», — заявил сам комик.