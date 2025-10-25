Жерар Депардье — актер, которого смело можно назвать символом французского кинематографа. Однако сегодня его обсуждают не за его карьерные достижения. В последние годы его имя стало постоянно сверкать в скандальных заголовках газет. Всему виной обвинения в его адрес, связанные с сексуальным насилием. Подробностями дела поделится «‎Рамблер».

В мае 2025 года парижский суд признал 76-летнего актера виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух женщин и приговорил его к 18 месяцам условно с выплатой штрафа в 20 000 евро.

От обвинения к приговору

В марте 2025 года начался судебный процесс над Депардье. Две женщины — реквизитор (54 года) и ассистент режиссера (34 года) — обвинили Жерара в сексуальном домогательстве во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Прокуроры утверждали, что Депардье, пользуясь своим статусом, зажимал женщину-реквизитора грубо хватал за интимные места, зажав между ног, и говорил непристойности. Помощница режиссера, в свою очередь, заявила, что неоднократно ощущала прикосновения к груди и ягодицам со стороны Депардье.

«Он знал, что мне страшно… его глаза загорелись от удовольствия… это его забавляло», — рассказала на суде одна из истиц.

Адвокат Жереми Ассу заявил на суде, что обвинители — «лгуньи», а само дело — попытка уничтожить жизнь известного человека. Он также неоднократно упоминал о праве актера на честь и защиту от «медийной травли».

Сам Депардье, выступая в свою защиту, признал, что мог вести себя резко и использовать грубые выражения. Но при этом актер категорически отрицал, что домогался женщин. Жерар также протестовал против идеи того, что рука на ягодице автоматически является сексуальным насилием. Французский актер подчеркнул, что даже если контакт был, то он мог быть непреднамеренным — например, чтобы не подскользнуться, он мог якобы ухватить женщину за бедро.

Несмотря на такие возражения, суд не признал стратегию защиты убедительной, сообщает Reuters. В итоге 13 мая 2025 года Депардье был признан виновным по обоим эпизодам. Судья отметил, что подсудимый «не осознал травмирующих последствий» своего поведения, и что он «не уяснил концепцию согласия».

Некоторые из сторонников Депардье, включая его дочь Роксану и актрису Фанни Ардан, выступили в суде в его защиту, заявляя, что не видели, чтобы актер совершал «ужасающие действия». Однако Ардан признала, что стандарты изменились: то, что раньше считалось допустимым, теперь выглядит недопустимым.

Защита также пыталась дискредитировать воспоминания истиц, указывая на возможные несоответствия и противоречия в их показания. Однако суд, по итогам рассмотрения, избрал веру в последовательность и тяжесть обвинений.

Помимо 18 месяцев условно, суд предписал актеру регистрационный статус лица, совершившего сексуальное правонарушение, в государственном реестре. Об этом говорится в Le Monde.fr. Депардье объявил, что будет обжаловать решение.

Другие обвинения и судебные разбирательства

© Alexis Sciard/Zuma/TACC

В сентябре 2025 года следствие заявило, что актер предстанет перед судом еще и по обвинению в изнасиловании актрисы Шарлотт Арно, якобы случившемся в 2018 году. Это обвинение значительно серьезнее: оно касается двух эпизодов, произошедших в его доме, и предполагает насилие с проникновением. Если будет доказано, что Жерар действительно виновен, актеру могут назначить не условный, а уже реальный срок.

Кроме этого, Депардье находится под следствием в деле о налоговых нарушениях. В феврале 2025 года правоохранительные органы провели обыски в его домах во Франции и Бельгии в рамках расследования обвинения в оформлении фиктивной прописки в Бельгии с целью ухода от налогов во Франции. Его адвокат отрицал обвинения, заявляя, что попытки прикрепить это к делу — «юридически сомнительные».

Также в 2025 году в Италии возник спор: фотограф-папарацци обвинил Депардье в нападении после того, как сделал снимки актера в центре Рима. Судья дал срок до октября 2025 года на урегулирование или судебное разбирательство. Таким образом, на Депардье нависают не только обвинения сексуального характера, но и вопросы о финансовой честности и поведении в публичном пространстве.

Многие кинематографисты уже дистанцировались от актера. СМИ сообщают, что с 2021 года он практически не снимался, а проекты, которые планировались, были отложены или переосмыслены. Тем не менее сам Депардье не сдается. Он публично заявил, что намерен вновь отстаивать свою невиновность.

