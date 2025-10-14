Развод с Самойловой, измены и запрещенные вещества: что известно о Джигане

Развод блогера Оксаны Самойлова и рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) происходит после 15 лет брака. News.ru рассказал, что об этом известно и изменял ли артист супруге.

Развод с Самойловой

Самойлова подала на развод 6 октября, после того как вернулась с Недели моды в Париже. Информация об этом появилась на портале мировых судей Москвы. При этом слухи о разладе в паре появились еще летом: бизнесвумен признавалась, что спит с Джиганом в разных комнатах.

«Мы не спим вместе, у нас разные спальни. Потому что это как минимум неудобно, у нас разные графики. На отдыхе спим вместе», — объяснила блогер.

Вместе с тем инсайдеры отмечают, что пара уже давно живет по принципу «вместе, но раздельно». Кроме того, жена актера Владимира Селиванова Александра считает, что тот факт, что Самойлова и Джиган спали в разных кроватях, может быть причиной разрыва. Она отметила, что общий сон — важный элемент фундамента романтических отношений, и если пара отказалась от него, то в союзе наступили серьезные проблемы.

Изменял ли Джиган Самойловой?

В 2020 году в соцсетях появилось видео, на котором похожий на рэпера человек полураздетый танцевал в окружении девушек в клубе. На другом видео он целовал ноги одной из них.

По слухам, это была не первая измена Джигана, а Самойлова устала терпеть его похождения. Сама бизнесвумен недавно оставляла в соцсетях загадочные слова.

«Я не имела права быть слабой. Меня всегда недостаточно. Я должна все контролировать. Мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так. Я должна быть идеальной», — писала блогер.

Продюсер Сергей Дворцов предполагает, что Самойловой надоело терпеть поведение артиста: он перестал быть музыкантом и «превратился просто в скандального мужика».

Реабилитация после вечеринки

В 2020 году Джиган попал в реабилитационный центр. Он признавался, что употребил запрещенные вещества, когда праздновал рождение сына в Майами. Рэперу стало плохо и из клуба его доставили в медицинское учреждение, поскольку он разделся и был абсолютно голым. После возвращения в Москву супруга отправила его в элитный рехаб, месяц пребывания в котором стоит 5,8 млн рублей.

После прохождения лечения рэпер заявлял, что «никогда не пил, не курил и ничего не употреблял», однако «в моменте попробовал».

«Проблемы в нашей семье случились, когда у меня сорвало "кукушку" от количества. То есть это не зависимость, а эффект. Потом меня отправили лечиться. И все — вылечился! Понимаю, что мне это уже не интересно, я это прошел, я могу это контролировать», - заявил Джиган.

Отметим, что до случая в Майами он уже проявлял неадекватное поведение. В частности, провел прямой эфир в соцсети, на котором предстал в окружении дочерей, матерился и пил алкоголь. Чуть позже он провел еще один эфир, в процессе которого сбрил брови и говорил бессвязно.