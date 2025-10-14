Звезде сериала «Солдаты» срочно понадобилась помощь врачей

Актеру Алексею Маклакову понадобилась экстренная помощь врачей из-за проблем с сердцем. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, звезда сериала «Солдаты» пожаловался на сильную боль в области груди. Медики выявили у 64-летнего актера заболевание сердечно-сосудистой системы. Ему рекомендовали отказаться от алкоголя — в противном случае Маклакову грозит инсульт или инфаркт.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве экстренно госпитализировали народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину. Ее состояние оценивалось как средней тяжести: у нее выявили острые боли в сердце и спине. Адвокат артистки заявляла, что она находится в тяжелом состоянии, а врачи прилагают все усилия для стабилизации ее состояния.