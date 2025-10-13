Юлия Меньшова сделала шокирующее признание

Актриса призналась, что ей пришлось совершить грех.

Юлия Меньшова поделилась личной историей, которая ранее не поднималась публично. В интервью на YouTube-канале Metametrica она призналась, что в молодости пережила травматический опыт, связанный с абортом.

Сразу после рождения первого ребенка Юлия снова забеременела. Однако, исходя из соображений своего физического и эмоционального состояния, она приняла решение прервать беременность. Врач пытался отговорить её, но доводы специалиста лишь усилили её внутренний конфликт и чувство вины.

Меньшова описывает, как она буквально плакала и переживала сильную истерику, находясь в больнице накануне процедуры. Этот инцидент оказал значительное влияние на её последующие годы, оставив глубокий след в сознании.

“Это такое мучительное решение. Вы не можете представить себе, что переживает женщина, когда идет на эту процедуру. Когда я пришла, ко мне подошел доктор-мужчина, который сказал: „Все-таки это грех большой, вы бы подумали…“ Меня не могли ввести в наркоз, потому что я рыдала. У меня была истерика, к которой доктор тоже имел отношение. Помню ли я о том, что сделала этот аборт? Очень хорошо. Каждый день. Понимаете? И это моя история”, – признается она.

Юлия подчеркнула, что женщина, принимающая решение об аборте, действует не из равнодушия к будущим детям, а скорее из-за невозможности обеспечить полноценный уход и воспитание. Она подчеркнула, что российское общество возложило основную ответственность за воспитание детей на плечи женщин, часто лишая их адекватной поддержки со стороны партнеров и государства.