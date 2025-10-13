Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) высмеяла статьи в российских СМИ, в которых говорится о ее трудной жизни в Европе. В своем Telegram она разместила шуточный ролик в виде посвященного ей новостного репортажа.

В видео Лазарева показала фрагменты из шоу «Где я?», в которых она управляет фургоном, делает в нем уборку и общается с подростками на природе. Телеведущая поиронизировала над тем, как эти ролики могли бы интерпретировать российские СМИ.

В шуточном ролике закадровый голос, изображающий ведущего новостей, рассказывает, что Лазарева осталась без поддержки Евросоюза и грантов, в связи с чем вынуждена ездить в старом фургоне.

«После предательства Родины пожилой матери троих детей только и остается, что выкладывать какие-то видео на своем YouTube-канале, в которых она вовлекает подростков в свои проблемы», — также говорится в видео.

Ранее Лазарева отреагировала на назначенный ей за уклонение от обязанностей иноагента заочный приговор. Ведущая опубликовала видео, в котором она в стихотворной форме утверждает, что в России ее могут «заочно расстрелять», а также предлагает четвертовать себя.