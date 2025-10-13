Хазанов ответил на вопрос о продаже недвижимости в России
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на новости о том, что он продает свою недвижимость в России. Его слова приводит издание mk.ru.
Актер не стал опровергать появившуюся в СМИ информацию.
«Я не даю никаких комментариев по этому поводу, просто не считаю нужным», — заявил Хазанов в разговоре с журналистами.
Издание также обратило внимание на то, что спектакли с участием артиста продолжают анонсироваться в репертуарной сетке российских театров до конца года.
Ранее стало известно, что актер Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в России общей стоимостью 706 миллионов рублей.