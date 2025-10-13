Пугачева может остаться без пенсии в 67 тысяч рублей

Алла Пугачева, как недавно стало известно, получает более чем солидную пенсию. Размер ее ежемесячных выплат составляет 67 тысяч рублей.

О доходах Аллы Борисовны высказался глава ФПБК Виталий Бородин. По его мнению, это несправедливо, что уехавшая из РФ артистка получает столь высокую пенсию. Он считает, что Примадонну нужно лишить этих выплат. А для этого следует возбудить против нее уголовное дело.

«Несправедливо, когда артистка, которая находится в стране НАТО, поддерживает киевский террористический режим, получает в нашей стране пенсию. Мы будем ставить вопрос по поводу возбуждения уголовного дела, чтобы лишить ее российской пенсии», — высказался Виталий в беседе со «Страстями».

Алла Борисовна покинула Россию в 2022 году. Она отправилась в Израиль, где на тот момент уже находился ее муж Максим Галкин*. Позднее супруги вместе с детьми Гарри и Лизой перебрались на Кипр.

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

