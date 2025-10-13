Пинчук официально разорвала отношения с Чобаняном

Звезда «Дома−2» Ирина Пинчук теперь официально свободна. Она развелась с Араем Чобаняном, от которого родила двоих сыновей.

© Соцсети

Блогерша заявила о расставании с супругом еще в начале этого года. Она уличила Арая в неверности — мужчина «спалился» на компрометирующих переписках. Фолловеры были уверены, что Ирина простит Чобаняна, однако она осталась верна своему слову и довела дело до логического финала.

Сегодня Пинчук обнародовала выдержку из соответствующего постановления в своем блоге. «Кстати, все», — подписала экс-участница «Дома−2». Документ о разводе вступил в законную силу 9 октября.

Однако эта новость не обрадовала поклонников Ирины. Они до последнего верили, что супруги сохранят брак, несмотря на перипетии и неурядицы.

Пинчук вся эта ситуация довела до серьезных проблем со здоровьем. Вскоре после того, как она обнаружила факт измены мужа, Ирина оказалась в больнице с нервным срывом.