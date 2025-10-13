Суд о ремонте в квартире Киркорова обернулся скандалом

Выполнивший ремонт в квартире Киркорова каменщик хочет подать встречный иск. Об этом сообщает Kp.ru.

В апреле 2025 года стало известно об иске Филиппа Киркорова к каменщику Георгию Барановскому. Мужчина сделал ремонт в новой квартире певца за 13 млн рублей, при этом мастер рассказывал, что оказал услуги Киркорову с большой скидкой — рыночная стоимость подобного ремонта составляет 30 млн рублей.

Однако Киркоров качеством оказанной работы остался недоволен и потребовал через суд взыскать с мастера 10,9 млн рублей. На днях состоялась выездная экспертиза в доме поп-певца. Однако Барановский уверен, что экспертиза не была независимой.

«Мы приехали на экспертизу, и уже с первых минут стало понятно, что атмосфера накалена. Были судебные эксперты, адвокаты, менеджер проекта и даже телохранитель Филиппа Бедросовича. И скажу честно: там едва не дошло до драки. Я человек сдержанный, но если взорвать — все, крышу рвет», — рассказал он.

По его словам, эксперты отказались открывать часть каменного панно, которая была укрыта другими стройматериалами. Кроме того, после работы Барановского были выполнены восстановительные работы уже другими мастерами, рассказал он.

«Там швы с палец — я реально туда свой палец засовывал, а у меня кольцо 24-го размера. Полы все в грязи, цементной пыли. Как можно мерить уровень, если под линейкой — комки раствора? Но в протоколе пишут, что у нас криво. Это цирк», — заявил он.

Строитель также рассказал о своих планах подать встречный иск к Филипу Киркорову.

