Ветеран Афганистана подал четвертый иск к Пугачевой

Ветеран боевых действий в Афганистане и адвокат Александр Трещев подал четвертый иск к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Одинцовский суд Подмосковья.

Отмечается, что иск был зарегистрирован в суде, но решение о том, рассмотрят ли его, пока не принято.

Поводом к таким действия стало интервью Пугачевой на канале «Скажи Гордеевой»*, которое вышло 10 сентября. Трещев заявил, что в нем певица порочила честь президента России, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла российскую армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. По словам ветерана, слова Пугачевой он воспринял «на свой счет», поэтому и подал иск о защите чести и достоинства. Свои претензии он направил в три суда: Пресненский, Савеловский и Тверской суды Москвы. При этом последний вернул иск без рассмотрения из-за нарушений подсудности, но Трещев подал его снова.

*Катерина Гордеева признана иноагентом в РФ