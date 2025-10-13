Знаменитый поп-певец Филипп Киркоров не проявил никакого интереса к наследству своего отца, также известного артиста Бедроса Киркорова, скончавшегося полгода назад. Уже прошло полгода после смерти болгарского исполнителя, в течение которых его сын или другие родственники могли бы инициировать открытие наследственного дела, но этого так и не произошло.

Как стало известно «МК», до сих пор никто из родных или близких Бедроса Пилибоса Киркорова (так официально звали артиста), скончавшегося 18 марта на 93-м году жизни, не изъявил желание получить его наследство. Впрочем, кроме Филиппа, близких родственников у Киркорова-старшего не было: его вторая жена скончалась тремя месяцами ранее. Но звезда эстрады по каким-то причинам не хочет обращаться к нотариусам.

У такой забывчивости может быть несколько объяснений. Во-первых, Киркоров мог просто не знать о таких тонкостях, как сроки вступления в наследство. Во-вторых, уже после смерти Бедроса на него был подан иск от имени Федеральной налоговой службы: пожилой артист эстрады оставил долги. Вероятно, Филипп Бедросович просто не желает отягощать себя финансовыми проблемами родителя. Ну и, наконец, отец имел возможность ранее переоформить все имущество на сына, и в связи с этим наследство как таковое может вообще не представлять интереса для потомка.

Впрочем, если Киркоров все же передумает, право на наследство можно восстановить через суд. Но при этом необходимо предоставить доказательства уважительных причин пропуска.