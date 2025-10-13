Елене Пресняковой требуется операция: известно, что случилось

Певица Елена Преснякова призналась, что столкнулась с проблемами со зрением. 78-летней артистке требуется операция на глазах.

По словам Елены, ей необходимо менять хрусталик, так как один глаз стал очень плохо видеть. При этом хирургическое вмешательство будет проведено под местной анестезией и занимает от 10 до 30 минут.

«Надо менять хрусталик. Обещают поставить какой-то хрусталик, который долго держится. А мне на самом деле любой: «Лишь бы доработать», — разоткровенничалась Преснякова в беседе с mk.ru.

Она подчеркнула, что еще не приняла окончательное решение и в целом старается не обращать внимание «на болячки».

«Меня спасает мой характер. Я абсолютно не реагирую на негатив. Радуюсь каждой минуте», — заверила мама Владимира Преснякова.

Елена Преснякова раскрыла главный секрет крепкого брака

Ранее Елена Преснякова рассказала, как ей удается сохранять брак с мужем Владимиром Пресняковым-старшим уже почти 60 лет. Она призналась, что все дело в юморе — все конфликтные ситуации они переводят в шутки.