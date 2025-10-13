Альбина Джанабаева назвала российскую певицу, с которой никогда не станет сотрудничать
Альбина Джанабаева высказалась о некоторых коллегах по шоу-бизнесу. Избранница Валерия Меладзе назвала артистку, с который никогда бы не стала петь дуэтом. Также она раскрыла, с кем бы ей, напротив, хотелось бы создать творческий тандем.
«С Ольгой Бузовой сотрудничество исключено — мы находимся в совершенно разных плоскостях. У нее своя история, у меня — своя, и я не вижу в этом никакого резонанса», — сказала Джанабаева в подкасте «Ниче Святого».
А вот с кем бы Альбина хотела посотрудничать, так это Мари Краймбрери:
«Что касается Мари Краймбрери — это очень классная артистка, которая пишет замечательные лиричные песни».
Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась, что она не прочь исполнить композицию, которая сочинила Мари.
Раскрыла Джанабаева и некоторые детали брака с Меладзе. Певица призналась, что ей вообще не присуще чувство ревности.
«Может, я нетипичная женщина, но я ему безоговорочно доверяю. Я не понимаю, как можно смотреть на него по-другому, когда на сцене происходит такая магия. <…> Это целый космос. И как может возникнуть какое-то ничтожное чувство вроде ревности?» — призналась Альбина.