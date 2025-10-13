Джанабаева назвала российскую певицу, с которой никогда не станет сотрудничать

Альбина Джанабаева высказалась о некоторых коллегах по шоу-бизнесу. Избранница Валерия Меладзе назвала артистку, с который никогда бы не стала петь дуэтом. Также она раскрыла, с кем бы ей, напротив, хотелось бы создать творческий тандем.

«С Ольгой Бузовой сотрудничество исключено — мы находимся в совершенно разных плоскостях. У нее своя история, у меня — своя, и я не вижу в этом никакого резонанса», — сказала Джанабаева в подкасте «Ниче Святого».

А вот с кем бы Альбина хотела посотрудничать, так это Мари Краймбрери:

«Что касается Мари Краймбрери — это очень классная артистка, которая пишет замечательные лиричные песни».

Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась, что она не прочь исполнить композицию, которая сочинила Мари.

Раскрыла Джанабаева и некоторые детали брака с Меладзе. Певица призналась, что ей вообще не присуще чувство ревности.