Ветеран Афганистана подал в четвертый суд иск к Пугачевой

Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев подал иск к певице Алле Пугачевой уже в четвертый суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Одинцовского суда Подмосковья.

Иск зарегистрирован, однако решение о его рассмотрении пока не принято.

Трещев впервые подал иск на 1,5 миллиарда рублей после интервью Пугачевой, но Савеловский суд Москвы оставил его без движения.

Спустя время Тверской суд столицы также зарегистрировал иск Трещева, однако и он был возвращен без рассмотрения. Третий иск был зарегистрирован уже в Пресненском суде Москвы.

Сам Трещев объяснял, что направлял обращения в суд, так как в интервью певица оскорбила российскую армию и восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Трещев планировал оставить себе после взыскания только 1 рубль, а остальную сумму хотел направить в бюджет РФ.

При этом через некоторое время мужчина дополнил свой иск, потребовав лишить Пугачеву возможности зарабатывать на авторских отчислениях. Ветеран боевых действий считает, что доходы от написанных ранее песен "не должны спонсировать антироссийские настроения".