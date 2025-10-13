Катя Лель назвала секретное растение для лечения горла

Певица Катя Лель в последние годы особенно активно гастролирует. Её график расписан на несколько месяцев вперёд. И, конечно, с такой загруженностью артистке нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем. Как призналась певица журналистам, она знает способ, как довольно быстро вылечить горло, если, например, нужно выступать, а с голосом проблемы. Так, например, она вылечила горло солисту "Иванушек" Кириллу Туриченко.

"Мы встретились в аэропорту в ожидании наших рейсов, и он рассказал, что у него болит горло. На что я ответила: "Подожди, у меня в сумочке есть волшебное средство – цветы гвоздики". Это копеечное средство, которое продаётся ещё и в отделе приправ в магазине. Я ему дала гвоздику, и горло действительно прошло", – рассказала певица.

По словам Кати, она уже довольно давно практикует данный народный способ.

"У меня гвоздика везде: в машине, на тумбочке, в сумке. Это первое средство, которое спасает меня уже года два, наверное. Это очень хорошо для иммунитета, обладает антибактериальным эффектом. Я просто рассасываю ее и все. Можно с ней во рту даже засыпать. Вы можете залить кипятком штук пять цветков и пить на ночь. Дома ещё я завариваю мелиссу, ромашку. Туда можно добавить немного лимона, меда и также гвоздику, чтобы был сон сладкий", – подытожила Катя Лель.

Напомним, что артистка, по её словам, получила дар исцелять людей после того, как её украли инопланетяне. В частности, она смогла помочь Аните Цой восстановиться после перелома ноги и выступить на концерте.