Постельные сцены жены и рост популярности: жизнь Максима Лагашкина

Актер Максим Лагашкин признавался, что если бы прославился в 18 лет, то звездная болезнь снесла ему голову. К счастью, его успех пришел позднее, а в последние годы с его участием выходит множество картин. Starhit вспомнил жизненный путь артиста в день его 49-летия.

Покорить вершины

Максим Лагашкин родился 13 октября 1976 года в Новокуйбышевске. Семья была далека от искусства: отец занимал руководящие посты на производстве, а мать работала нотариусом. При этом актер отмечал, что его папа имел природную артистичность, а потому в возрасте 64 лет снялся в эпизоде «Золота "Глории"». Кроме того, мужчина мастерски играл на гитаре, в то время как его сын отбивал ритм на книгах.

Страсть к ударным инструментам привела Лагашкина к сцене. Преподаватель по барабанам пригласил его в только что открывшийся театр «Время тайн». В результате Максим решил поступить в Самарский государственный институт культуры, но в его стенах артист продержался лишь год, поскольку хотел покорять более крутые вершины.

Пиком оказался ГИТИС, где Лагашкин смог поступить сразу на второй курс к Андрею Гончарову. При этом к нему он хотел попасть меньше всего, однако со временем Максим стал ценить своего наставника и осознал, как ему повезло.

«Я считаю, нет никакой школы. Есть мэтр, и он тебе передает свою энергию, свой опыт, а задания и этюды — это не главное. Это школярские штуки. Важно другое — учитель тебя воспитывает как личность. У Гончарова все было с юмором. Никакого груза гнетущего, все очень легко подавалось. И он, конечно, был абсолютный хулиган», — рассказывал артист.

В конце второго курса студент стал играть на подмостках «Маяковки», из-за чего пропускал репетиции этюдов в вузе. На одном из показов однокурсник сдал Лагашкина. Гончаров на показ возмутился, но после обернулся к Максиму и подмигнул ему.

Собственная кинокомпания

Новый период в биографии артиста начался после смерти учителя — тогда он покинул «Маяковку» и вскоре открыл вместе со старым знакомым и коллегой Александром Робаком собственную компанию «Синемафор».

«Тогда был канал такой ТВ-6, и у нас там вышел четырехсерийный сериал "Порода". А потом все это закрутилось, у нас был и проект с Сашей Велединским "Русское". Это работа, которой мы с Робаком очень гордимся! Ну, а дальше были в основном сериалы. Но самое главное — они снимались на пленку, а тогда все кому не лень пользовались Betacam», — делился артист.

Однако вести бизнес было непросто: друзьям забивали «стрелки», а одну из картин и вовсе «отжали». В конечном счете компаньоны смогли победить «бандитов» и сняли еще ряд проектов, в том числе «Ненасытные», «Дерзкие дни», «Котовский» и «Общага».

Рост популярности

Дебют в кино у Лагашкина произошел еще до основания кинокомпании: он дебютировал в эпизоде «Дня полнолуния». После этого он сыграл небольшие роли в «Китайском сервизе» и «Гражданин начальник», а также в «Марше Турецкого» и «Каменской». Засветился он и в «Русском», который самостоятельно продюсировал, а также в сериале «Есенин».

Особое значение для актера имела роль в фильме «Живой», за которую Лагашкина наградили премией «Белый слон». Другие заметные работы: съемки в картинах «Синдром Феникса», «Остров ненужных людей» и «Географ глобус пропил»

В последние годы популярность артиста растет: «Аритмия», «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Любовницы». Однако наибольшая известность обрушилась после сериала «Жуки», а фраза его персонажа «вонючий случай» стала народной. В 2020 году на экраны и вовсе вышли сразу 13 проектов с участием «Лагашкина».

«Пока не было времени как следует поразмышлять о собственной значимости, я работаю. Но у меня точно нет короны на голове. Я это не специально — так воспитан родителями. Если бы популярность и все то, что сейчас у меня есть, пришло лет в 18—20, возможно, мне бы и сорвало башню, не знаю. А сейчас мне далеко не 20, я много чего прошел и пережил, поэтому звездная болезнь, думаю, мне уже не грозит», — говорил актер о своей востребованности.

Вместе с тем скромничал Максим не всегда, а в одном из интервью заявлял, что ему идут все роли. Кроме того, он в шутливо говорил, что является самым высокооплачиваемым актером в стране.

Личная жизнь

С будущей женой Екатериной Стуловой актер познакомился, когда приехал поступать в Москву. Они вместе сидели возле служебного входа, и девушка подшучивала над Лагашкиным — сравнивала его с Агутиным. Гончаров взял к себе на курс молодых людей и с тех пор они были неразлучны.

Через несколько месяцев актер сделал избраннице предложение. В 1999 году у них родился сын Савва, а в 2013 году — Лука. Старший сын уже успел окончить актерский факультет в Лондоне.

Екатерина часто снималась в одних фильмах с супругом, хотя многие полагают, что ее карьера сложилась не столь удачно. Сам Лагашкин опровергает это, отмечая, что у его жены много проектов.

«У нас вообще нет никакого соперничества в семье. И потом, я мужчина. А Катя бережет наш семейный очаг, очень переживает за детей все время. Причем по каждой ерунде. Большая часть энергии у нее туда уходит. Мне с Катей повезло, она невероятно ответственный человек», — отмечал артист.

Кроме того, Лагашкин и Стулова никогда не ревновали друг друга к партнерам по съемкам. Максим отмечал, что они позволяют «всякое», в том числе в «Жуках», где его супруга играла продавщицу и «вытворяла очень многое, причем с двумя партнерами». Сам артист относится к этому совершенно спокойно, ведь если ставить рамки в актерской профессии, то «лучше уходить».