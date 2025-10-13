Дочь Даны Борисовой рассказала о скандале в семье

Единственная дочь Даны Борисовой никак не может наладить отношения с матерью. Полина призналась «МК», что мама не пускает ее на порог дома. О том, из-за чего в звездной семье начали происходить конфликты, девушка на днях откровенно рассказала.

- Да, мы с мамой сейчас не общаемся, к сожалению, - говорит Полина. – Я приехала на днях забирать вещи. Задержалась до вечера. Пока ждала курьера, наслушалась много неприятных слов. И что я последний человек, и что она счастлива, что я переехала. Потом она сказала: «Не пора ли тебе?» – Последний раз, когда я приезжала домой, пришлось вызывать полицию, – продолжает дочка Борисовой. – Я сидела полночи под дверью, пока полиция не разобралась и мне наконец-то не открыли дверь. Мама не хотела меня пускать.

Полина говорит, что больше она в квартиру к звездной матери не приезжала. Хотя может это сделать.

– Я стырила ключи, сделала себе дубликат, но она (мама – авт.) грозится поменять замок, – объясняет девушка. – Поэтому не думаю, что они мне надолго понадобятся.

Дочка Борисовой говорит, что недопонимания с мамой у нее возникли из-за того, что родительница – импульсивный человек. С молодым человеком, с которым она в данный момент проживает, у нее все по-другому. В их отношениях, по словам Полины, полная идиллия.

– Мой молодой человек с моей мамой знаком дольше, чем я, – объясняет Полина. – Они с ним в прошлом году даже отмечали день рождения вместе, потому что родились с разницей в несколько дней. Мама долго дружила с ним, но сейчас их отношения тоже испортились.

Полина говорит, что предпринимала попытку помириться с Даной. Но она на эту попытку не отреагировала. Сейчас дочка Борисовой решила отпустить ситуацию.