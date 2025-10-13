«Вы мне должны»: раскрыта шокирующая правда об актерах, сбежавших из РФ

Звезды, заработавшие в СССР и России целые состояния, сейчас отказываются говорить на русском языке и требуют выплат репараций. Кто из известных актеров отметился русофобскими высказываниями, разбиралось издание Life.ru.

Звезда «Иронии судьбы», польская актриса Барбара Брыльска, отказалась разговаривать с российскими журналистами, так как они обратились к ней по-русски.

«Я не буду говорить по-русски! Я не скажу русским, чем занимаюсь и где я живу!», — подчеркнула звезда советского кино.

При этом 84-летняя актриса ранее резко выступила против СВО, заявив, что никогда больше не приедет в Россию и призвала Лию Ахеджакову уехать из страны. Также Брыльска рассказывала, что, прилетая в Омск и Новосибирск, ей было страшно выходить из самолета.

А советский секс-символ из Латвии Ивар Калныньш отмечал, что Советский союз ему недоплатил, а он сам никому и ничего не должен.

«Мне говорят: «Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все». — Я говорю: «Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен», — подчеркивал артист.

После начала спецоперации Ивар Калныньш пообещал, что вернется в Россию только после того, как Украине выплатят репарации. По его словам, россиянам остается только «наживаться на том прекрасном, что мы им оставили».

Актриса Ингеборга Дапкунайте, сделавшая карьеру в России и сыгравшая в таких популярных фильмах как «Интердевочка», «Циники», «Подмосковные вечера» и «Утомленные солнцем», публично выступила против спецоперации и оправдала снос Украиной памятников русским поэтам, отмечает издание.

При этом она оправдывалась в одном из интервью, что «не уехала из России раньше — сразу после присоединения Крыма в 2014 году».

«Понимаю, что может быть грустно, если сносят памятник Пушкину в бывшей республике СССР, но вопрос, почему поставили этот бюст. Может быть, потому что Советский Союз был создан насильно?», - заявила артистка, у которой в России были трехкомнатная квартира в самом центре Москвы, а также шикарный особняк в «Резиденции Бенилюкс» на Новорижском шоссе.

Цена квартиры 100 млн рублей, стоимость особняка на Новой Риге точно не известна, однако, судя по объявлениям, дома в поселке продаются в диапазоне от 150 млн до 1 млрд рублей, говорится в статье.

Вилле Хаапасало

А финский актер Вилле Хаапасало, сыгравший в фильме «Особенности национальной охоты», обвинил Россию в том, что именно там его научили пить водку.

Кроме съемок в кино Хаапасало работал ведущим на центральных каналах, был участником телешоу «Ледниковый период» и «Минута славы», являлся лицом рекламной кампании слабоалкогольных напитков, после чего стал лицом рекламы юго-восточного региона Кюменлааксо в России. На Московском международном кинофестивале в 2012 году он получил статуэтку «Серебряный Святой Георгий» за лучшую мужскую роль в кинодраме «Кукушка».

«Заработки в России помогли Хаапасало стать в Финляндии маститым ресторатором. Один из них — русский ресторан Davai Davai — он закрыл после начала СВО с формулировкой: «В настоящее время идея ресторана является бестактной». Более того, в своих интервью на родине актер стал открещиваться от своего успеха в России», — говорится в статье.

Главный «кощей» советского и российского кино, 80-летний Александр Филиппенко, сейчас живет в Литве. Он изначально выступил категорически против воссоединения Крыма с Россией, а в 2022-м в соцсетях выложил свою фотографию в украинской вышиванке.

Актер уволился из Государственного академического театра имени Моссовета, где служил, и уехал в Литву, чтобы «прийти в себя и забыть всю эту гадость». В марте 2023 года в Риге он отметился участием в читке пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», деньги от которой должны были пойти на помощь Украине.

Напомним, что ранее в центре скандала оказалась также уехавшая из России певица Алла Пугачева. В своем недавнем интервью она попыталась обелить сепаратиста и террориста Джохара Дудаева, а также заявила, что Родина ее «предала». При этом певица подчеркнула, что не собиралась уезжать из России, но была вынуждена последовать за мужем. Слова артистки осудили представители Чечни, в том числе глава республики Рамзан Кадыров. Кроме того, против нее подали иск на 1,5 млрд рублей.