Раскрыты заработки Урганта за границей

Телеведущий Иван Ургант, анонсировавший концерты в Дубае и Лимасоле в конце декабря, может получить за них несколько миллионов рублей. Заработки шоумена за границей перед Новым годом раскрыло издание «Абзац».

Предстоящие концерты пройдут 27 и 29 декабря и будут представлять собой живую версию телепрограммы «Вечерний Ургант». Сообщается, что за одно шоу Ургант хочет получить не менее десяти миллионов рублей. Помимо него, на сцене также выступят другие звезды передачи — ведущая Алла Михеева и юморист Александр Гудков.

Культуролог Георгий Цеплаков рассказал, что Ургант хотел бы вернуться в российское медийное пространство, но пока не может это сделать.

Ранее стал известен гонорар Урганта за корпоратив. Утверждалось, что за мероприятие ведущий требует 65 тысяч евро (более 6,4 миллиона рублей).

«Вечерний Ургант», как и многие другие развлекательные программы, перестал выходить на Первом канале в феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине. В марте того же года сообщалось, что Ургант уехал из России. Сам ведущий заявил, что отправился с семьей на отдых. В конце месяца он вернулся в страну, однако производство «Вечернего Урганта» осталось приостановленным. На фоне этого в сети неоднократно появлялись слухи о закрытии шоу, однако Первый канал опровергал их.