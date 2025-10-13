Культовая американская группа выступит в России

Американская рок-группа Hollywood Undead, как сообщает концертное агентство «Мельница», собирается выступить в России в 2026 году.

© Московский Комсомолец

Музыканты, согласно планам, выйдут в Москве на сцену «ВТБ Арены» 28 мая, а в Северной столице выступят на «СКА Арене» 30 мая.

Продажа билетов начинается с 16 октября.

Группа была основана в Лос-Анджелесе в 2005 году. Изначально американские музыканты должны были выступить в российской столице еще летом 2022 года, но шоу тогда перенесли.