Раскрыты гонорары Алексея Глызина за выступления на корпоративах

Певец Алексей Глызин продолжает активно гастролировать и пользуется высоким спросом у организаторов. Об этом рассказал сайту «Страсти» продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, исполнитель хита «Зимний сон» не имеет проблем с заработком и не редко отказывается от предложений, если ему что-то не нравится.

«Он выступает на частных мероприятиях, корпоративах. У него все хорошо. Какие гонорары, не могу точно сказать, но от 1,5 миллиона рублей и выше. При этом он редкий гость на светских мероприятиях – это правда», - заверил Дворцов.

Как пояснил продюсер, Алексей Глызин обычно выбирает определенные события и определенных заказчиков, так как на него очень высокий спрос, несмотря на редкие появления в телеэфире.

«Он такой, я бы сказал капризный артист», - отметил Сергей Дворцов.

Ранее концерт певца Алексея Глызина в Чите отменили за минуту до начала. Об этом сообщил один из недовольных зрителей, который хотел послушать заслуженного артиста России. Позже представитель артиста пояснил, что Алексей простыл в дороге.

