Блогер Косенко впервые прокомментировал скандал с ребенком в сугробе

Блогер Сергей Косенко впервые рассказал, почему бросил новорожденного сына в сугроб. В беседе с телеведущей Викторией Боней он признался, что причиной стали его молодость и неопытность. Она опубликовала соответствующее видео у себя на странице.

Сейчас, как сообщил Косенко, он бы назвал такого человека «дебилом». Сразу после инцидента Косенко отрицал свою причастность и пытался убедить публику, что это фотомонтаж.

По словам блогера, это видео было «слишком экстравагантным». Он заявил, что никогда бы не выкладывал подобное видео еще раз. Косенко отметил, что он является невероятным любителем популярных видео.

«Вижу в интернете популярное видео, на котором пять миллионов лайков, где девушка берет девочку и закидывает в сугроб, она приземляется так красиво... Под невероятно добрую музыку — It's a most wonderful time. Я думаю: "Боже, это невероятно милое видео, которое обязательно должно появиться и в моей ленте"», — заявил блогер.

Блогер Сергей Косенко, бросивший младенца в сугроб, выплатил налоговой задолженность более 303 тыс. рублей

В конце прошлого года у Косенко родился сын. В начале 2024-го блогер опубликовал видео, на котором он кидает младенца в сугроб. На записи было видно, как ребенок исчезает в снегу, после чего видео прерывалось.