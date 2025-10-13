Группа «Агата Кристи» может выйти на сцену — впервые за 16 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, один из участников, Вадим Самойлов, готов пойти на примирение с братом Глебом ради большого сольного концерта в «Лужниках».

© Super.ru

Когда именно мог бы состояться этот концерт, не уточняется. Однако Самойлов уже набрасывает план: каким могло бы быть воссоединение, с какими музыкантами и под какой вывеской.

Напомним, «Агата Кристи» распалась в 2010 году. С тех пор экс-участники группы не общаются, не выступают вместе и даже стараются не пересекаться на корпоративах. Глеб называет себя солистом и автором всех хитов группы, а на брата пытается завести уголовное дело за то, что тот якобы должен ему денег. Вместе со своим директором он называет песни брата «проходными», поскольку главные хиты были написаны именно им. За собственное выступление Глеб просит 2,2 миллиона рублей.

Вадим также выступает со старыми песнями. Его выступление стоит около 3,5 миллиона рублей.

Несмотря на то, что основной причиной распада группы считаются разногласия, фанаты уверены: за всем этим стоит женщина, в которую были влюблены оба брата.