Погребняк намекнула, что Бузова выходит замуж

Блогерша Мария Погребняк намекнула, что ее лучшая подруга Ольга Бузова выходит замуж. Она опубликовала фото с девичника и пообещала раскрыть все подробности 16 октября.

В личном Telegram-канале Погребняк показала свежее фото с Бузовой. Девушки были в пижамах и улыбались на камеру. Пока Мария не поделилась никакими деталями, но сказала, что не будет долго томить аудиторию.

«Сегодня у нас был девичник! Все подробности вы узнаете 16 числа», - написала блогерша.

В комментариях поклонники сразу же стали предполагать, что девичник был организован по случаю скорой свадьбы Ольги Бузовой, которая уже много лет мечтает построить семью. По слухам, у нее даже есть возлюбленный, но она его тщательно скрывает от общественности.

«Неужели Ольга выходит замуж», «Ой, прям заинтриговали», «Это Ольга Бузова?», - обсуждают пользователи.

Примечательно, что на догадку о том, выходит замуж Ольга или нет, один из фан-аккаунтов ответил «да».

